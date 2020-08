Robert Pattinson es el encargado ahora de interpretar a Batman en la nueva película sobre el popular personaje. Y dentro de su panel en DC Fandome, se reveló el primer anticipo de la película, en la que se aprecia el nuevo traje y algo de acción en Ciudad Gótica, al ritmo de "Something in the way" de Nirvana. El rodaje está en pausa y se retomará en septiembre, esperando estrenar la película en octubre de 2021.

