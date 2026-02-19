Woody y Buzz Lightyear vuelven a encontrarse en el trailer de "Toy Story 5"

Este jueves, Disney y Pixar liberaron el primer trailer de "Toy Story 5", cinta que retoma la historia de los juguetes más populares del cine.

En las primeras imágenes, se puede ver a Woody reunirse con Buzz Lightyear, Jessie y el grupo para enfrentar un desafío muy distinto a los enemigos habituales: la omnipresencia de la tecnología moderna.

En este contexto, el conflicto central de la historia gira en torno a una nueva amenaza para el tiempo de juego de los juguetes, representada por una tablet inteligente llamada Lilypad (voz de Greta Lee), que parece captar toda la atención de su dueña, Bonnie, en un mundo cada vez más dominado por las pantallas.

Asimismo, la nueva entrega volverá a contar con Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie, retomando los roles que interpretan desde las primeras películas.

"Toy Story 5" llegará a los cines el próximo 19 de junio.