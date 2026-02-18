Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.8°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine

"The Gates": Película póstuma de James Van Der Beek estrena su trailer

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta se podrá ver en los cines en marzo.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El actor James Van Der Beek volverá de manera póstuma a la actuación de la mano de su nueva película titulada "The Gates".

La fallecida estrella de "Dawson's Creek" es uno de los protagonistas de este nuevo thrilelr en donde interpreta a un pastor que intenta cazar a tres jóvenes afroamericanos luego de que estos presenciaran cómo asesinaba a una mujer.

"Fuimos increíblemente afortunados de haber trabajado con él en esta película. Le aportó experiencia y perspectiva al papel, y construyó una relación profunda con sus compañeros de elenco y el equipo de producción", destacó el director John Burr sobre Van Der Beek.

El elenco de la película lo completan Mason Gooding, Algee Smith y Keith Powers. Su estreno en cines está fijado para el próximo 13 de marzo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada