"The Gates": Película póstuma de James Van Der Beek estrena su trailer
La cinta se podrá ver en los cines en marzo.
El actor James Van Der Beek volverá de manera póstuma a la actuación de la mano de su nueva película titulada "The Gates".
La fallecida estrella de "Dawson's Creek" es uno de los protagonistas de este nuevo thrilelr en donde interpreta a un pastor que intenta cazar a tres jóvenes afroamericanos luego de que estos presenciaran cómo asesinaba a una mujer.
"Fuimos increíblemente afortunados de haber trabajado con él en esta película. Le aportó experiencia y perspectiva al papel, y construyó una relación profunda con sus compañeros de elenco y el equipo de producción", destacó el director John Burr sobre Van Der Beek.
El elenco de la película lo completan Mason Gooding, Algee Smith y Keith Powers. Su estreno en cines está fijado para el próximo 13 de marzo.