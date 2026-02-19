Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de "Pulp Fiction" y "La Máscara"

Este miércoles, se reveló la causa de muerte del actor estadounidense Peter Greene fue revelada oficialmente por la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo a TMZ, el informe forense detalló que el cuerpo del intérprete tenía "una herida de bala en la axila izquierda que comprometió la arteria braquial", vaso sanguíneo clave en la irrigación del brazo. El documento estableció que la lesión provocó una hemorragia fatal.

La muerte fue clasificada como accidental, luego de determinarse que el disparo fue autoinfligido por error al interior de su departamento en Manhattan. No se reportó participación de terceros en el hecho.

Greene fue encontrado sin vida el 12 de diciembre de 2025, luego de que vecinos alertaran a las autoridades. Personal de emergencia acudió al lugar tras recibir un aviso por falta de respuesta desde el inmueble.

El actor alcanzó notoriedad internacional por su papel como Zed en "Pulp Fiction", dirigida por Quentin Tarantino. También interpretó al villano Dorian Tyrell en "La Máscara", protagonizada por Jim Carrey.

A lo largo de su carrera participó además en producciones como "The Usual Suspects" y "Training Day", consolidando una trayectoria ligada principalmente a personajes antagónicos en cine y televisión.