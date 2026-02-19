Cillian Murphy y Barry Keoghan se enfrentan en el trailer de "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal"

Este jueves, Netflix liberó el trailer oficial de "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal", película que retomará la historia de Tommy Shelby y compañía.

En el adelanto, se puede ver al protagonista, interpretado por Cillian Murphy, regresando al centro del conflicto tras años de autoexilio enfrentándose a nuevas amenazas externas e intermas, en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial.

El avance también revela la presencia del hijo de Tommy, Duke Shelby, interpretado por Barry Keoghan, quien parece estar al mando de parte de la banda en ausencia de su padre, lo que complica aún más la dinámica familiar y criminal de los Shelby.

Además de Murphy y Keoghan, el largometraje reúne a un elenco conformado por Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham, Sophie Rundle, entre otros.

La película "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal" se estrenará en cines seleccionados el 6 de marzo y llegará a Netflix el 20 de marzo de 2026.