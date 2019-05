Mark Hamill por muerte de Peter Mayhew: "Soy un mejor hombre por haberlo conocido"

Conmoción generó entre los fanáticos de "Star Wars" la muerte de Peter Mayhew, el actor detrás de Chewbacca desde 1977 a 2015.

Dentro de todos los mensajes en redes sociales, el de Mark Hamill fue el más emotivo. El intérprete de Luke Skywalker dijo que él era el más gentil de los gigantes.

"Un hombre grande con un corazón aún más grande que nunca falló en hacerme sonreír", dijo el actor.

No se quedó en eso y dijo estar agradecido por los recuerdos que compartieron y que es "un mejor hombre" por haber conocido a Mayhew.

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2 — Mark Hamill (@HamillHimself) 2 de mayo de 2019

Otros mensajes de despedida

En redes sociales diversas personalidad también expresaron su pesar tras el fallecimiento del actor.

Uno de ellos fue Elijah Wood o Robert Iger, el director ejecutivo de The Walt Disney Company.

Sad to hear of Peter Mayhew's passing. So long, Chewie, may the force be with you. — Elijah Wood (@elijahwood) 2 de mayo de 2019

The @WaltDisneyCo mourns the loss of our beloved #chewbacca portrayer, #PeterMayhew. Peter was larger than life in so many ways...a gentle giant playing a gentle giant. Rest in peace. — Robert Iger (@RobertIger) 2 de mayo de 2019

We are deeply saddened to hear of the passing of Peter Mayhew. He was our beloved companion in a galaxy far, far, away. Our thoughts go out to his family, friends, and fans. The force will be with you always, Peter. — San Diego Comic-Con (@Comic_Con) 2 de mayo de 2019