Pedro Pascal y Mark Hamill celebran el día de "Star Wars"

Diversas figuras del universo de "Star Wars" han celebrado en sus redes sociales este 4 de mayo, el día en que se festeja y conmemora la aclamada saga creada por George Lucas.

Entre quienes expresaron su felicidad por esta jornada se encuentra el actor Mark Hamill, el intérprete de "Luke Skywalker" y uno de los artistas con más apariciones en la franquicia. "Estoy comenzando a aceptar el hecho de que probablemente nunca haga otra película que tenga su propio día", escribió en su siempre activa cuenta de Twitter junto a un afiche de la cinta original de 1977.

Quien también celebró el 4 de mayo fue el chileno Pedro Pascal, el protagonista de la exitosa serie "The Mandalorian". De hecho el actor publicó una fotografía del set de esta producción donde aparecía vistiendo la armadura de su personaje.

"Que este 4 de mayo tenga un brillo extra para todos durante este año y que la fuerza los acompañe siempre", escribió Billy Dee Williams, el intérprete de "Lando Calrissian" en la trilogía original. Por su parte, Samuel L. Jackson ("Mace Windu") publicó una fotografía con el particular sable púrpura de su personaje.

El 4 de mayo fue establecido como el día de "Star Wars" debido a su similitud con la frase "que la fuerza te acompañe" en inglés ("may the force be with you"). Este 2021 se cumple una década desde su primera celebración.

I'm beginning to accept the fact that I'll probably never do another movie that gets its own day.#MayTheFourthBeWithYou_Once_In_A_Lifetime pic.twitter.com/R6CrudU2Qo — Mark Hamill (@HamillHimself) May 4, 2021

May the Fourth shine extra bright for everyone this year

and May the Force always be with you 😎 #StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou — Billy Dee Williams (@realbdw) May 4, 2021