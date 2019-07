Tarantino da señales sobre una posible "Kill Bill Vol. 3"

A 15 años de haber estrenado la segunda película de "Kill Bill", el director estadounidense Quentin Tarantino deslizó la idea de una posible tercera cinta de acción y sangre, que tendría a Uma Thurman nuevamente como protagonista.

Durante una entrevista con MTV (vía Collider), el cineasta confirmó que todavía habla con la actriz sobre un cierre de la trilogía, que podría estar enfocado en la hija de "Vernita Green" que busca venganza en contra de "La Novia/Beatrix Kiddo".

"Francamente, Uma y yo hemos hablado de eso recientemente para decirte la verdad. Lo he pensado un poco más. Estuvimos hablando de eso literalmente la semana pasada", afirmó el director.

"Si alguna de mis películas surgiera de mis otras películas, sería una tercera 'Kill Bill'", agregó Tarantino, quien, sin embargo, había anunciado sus planes de retiro con 10 películas. En agosto estrena "Once Upon a Time in Hollywood", su novena película, protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.