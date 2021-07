El actor Terry Crews recibió este viernes su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. El intérprete es conocido por sus trabajos en la series "Brooklyn Nine-Nine" y "Everybody Hates Chris", además del programa "America's got talent". Además, ha aparecido en películas como "The Expendeables" y "White Chicks".

