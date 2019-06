Un abogado de Weinstein pide al juez que lo libere de ejercer su defensa

Jose Baez, uno de los dos abogados estrella contratados por el productor de cine Harvey Weinstein en enero para que lo representaran en el caso contra él por varios delitos sexuales, pidió al juez que lo libere de ejercer su defensa, según publicó este lunes el portal neoyorquino Page Six.

Baez explica en una carta citada por ese medio y enviada a James Burke, juez de la Corte Suprema, que el productor solo se comunica con él a través de otros letrados y que ha amenazado con denunciar a su bufete, por lo que solicita que apruebe su retirada del caso.

A mitad de enero, Weinstein rompió con el que era su abogado, Ben Brafman, y contrató a Baez y Ronald Sullivan, descritos por algunos medios como un "dream team" (equipo de ensueño) y conocidos por trabajar juntos en casos famosos como el del ex jugador de fútbol americano Aaron Hernández por el doble homicidio de dos hombres.

Sullivan, abogado y ex decano de un centro de la Universidad de Harvard, dejó su puesto de defensor hace un mes por las protestas que provocó entre el alumnado su aceptación para representar a Weinstein, cuyos comportamientos fueron denunciados en un reportaje que desató el movimiento contra el acoso sexual "Me Too" en 2017.

Baez alega que los "comportamientos" del productor hacen "excesivamente difícil" trabajar con él: ha decidido recurrir a otro letrado para comunicarse y además, a través de otro, ha "amenazado con emprender acciones legales" contra su bufete, además de no cumplir con los acuerdos sobre honorarios.

Al parecer, el conocido abogado ya informó a mitad de mayo a Weinstein de que era "altamente improbable" que pudiera seguir trabajando con él y le ha dicho al juez que además le dio "bastante tiempo" para que encontrara un reemplazo para Sullivan.

No obstante, un representante del productor dijo al medio que debido a la salida de Sullivan "por presiones", Weinstein perdió un "componente esencial del equipo y la estrategia legal que no ha sido todavía" reemplazado, e indicó que pronto anunciará los miembros de su nueva defensa.