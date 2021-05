Warner Bros. aún quiere desarrollar una secuela de "Joker"

No hay mayores detalles al respecto y los planes van cambiando de un día para otro, pero desde Warner Bros. aún insisten en desarrollar una secuela de "Joker".

Así lo informó The Hollywood Reporter, quienes sostienen que la compañía busca tener un universo nuevo más allá del central.

Ahí es donde entra la ciinta del Superman afroamericano y otros proyectos en carpeta de forma paralela a la línea de "Aquaman", "Wonder Woman", "The Flash", etc.

De alguna otra forma, la idea de hacer una nueva "Joker" va de la mano con "The Batman" de Robert Pattinson.