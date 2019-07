Circo de "Ruperto" fue clausurado en Estación Central

En medio de las vacaciones de invierno, Christián Henríquez, conocido por su personaje "Ruperto", vive difíciles momentos luego de que su circo fuera clausurado por la Municipalidad de Estación Central.

"La Gran Carpa de Ruperto" se instaló en el paradero 6 de Pajaritos y los vecinos del lugar ingresaron un reclamo por los ruidos fuertes que se generaban en las funciones. La tarde del jueves pasado, la Municipalidad hizo llegar a Henríquez una orden de clausura.

"Nadie le ha puesto cadenas ni ningún tipo de cartel al circo", dijo el comediante a La Cuarta, confirmando que la función del viernes fue suspendida. "Fuimos citados por la municipalidad para conversar del tema, para ver lo de la patente y el funcionamiento. Nuestro interés es arreglar la situación para seguir con las funciones", expresó Henríquez.

Asimismo, aseguró que funcionan "con volumen moderado" y afirmó que "acá hay personas que dependen económicamente del circo, eso me complica... no es llegar y cerrar".

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, dijo al mismo medio que "la orden de clausura existe y con ella ya no puede funcionar, así de claro porque no tiene patente municipal (...) no hay y no estuvo en el momento que tenía que estar y nadie puede hacer funciones sin tener patente".