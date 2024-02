Manuel Turizo tuvo un emotivo debut en Viña 2024

Manuel Turizo tuvo un exitoso debut en el Festival de Viña, compartiendo emotivos momentos con el público.

Tras presentar dos de sus temas, el cantante se tomó un segundo para revelar que cumplía un sueño al estar en la Quinta Vergara.

"Bien loco porque yo siento que cuando proyectas algo en tu mente tanto tiempo, tantas veces y cuando estás a punto de hacerlo", partió diciendo el colombiano.

Bajo esta línea, el artista de 23 años confesó que antes de entrar al escenario "me sudaban las manos, me tiembla la voz todavía un poquito porque yo llevo soñando estar aquí mucho tiempo y me siento muy feliz y agradecido por el cariño de ustedes".

"No hay mucho tiempo, sino yo me quedaba hablando aquí la noche entera", sentenció para seguir con el show.

“Llevaba muchos años soñando estar aquí “ las palabras que le da Manuel Turizo a sus fans desde la Quinta Vergara en su primera vez en #Viña2024 pic.twitter.com/fpYCTMhoQc — Donald Palencia (@DonaldPalencia) February 26, 2024

Triunfó en la Quinta

Otro conmovedor momento se vivió cuando Turizo se acercó a un piano para interpretar "Quiéreme mientras se pueda", donde homenajeó a los afectados por el megaincendio con un cartel donde se leía "Arriba Viña", levantado por una de sus bailarinas.

Tras interpretar éxitos como "La Bachata", "Déjala que vuelva" y "Vagabundo", el público decidió entregar la gaviota de plata y oro al cantante, que estuvo acompañado en el escenario por su hermano Julián, cerrando la noche con "El merengue".