Celebridades respaldan a Jani Dueñas tras fracaso en Viña

No fue una noche fácil para Jani Dueñas en su paso por el Festival de Viña, siendo pifeada durante toda su rutina ante un público adverso que estuvo en la Quinta Vergara.

El "monstruo" despertó y lo hizo sentir con la comediante. Pero pese al mal rato, celebridades mostraron su apoyo a Dueñas, desde el conductor Martín Cárcamo hasta Felipe Avello.

Me parece una ordinariez fatal...no puede ser que pase esto hoy en día. Si no te gusta no te rías. Pero no pifies ni hagas circo. Es una falta de respeto y criterio. @janidejesmar está llena de convicciones y opinión. Falta escuchar. Y se cumple que nadie es profeta en su tierra.