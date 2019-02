Mamá de Felipe Avello: No me emocioné tanto cuando le dieron la Gaviota

La exitosa rutina de Felipe Avello en el Festival de Viña tuvo a su mamá como testigo preferencial, pues acompañó al comediante en la misma Quinta Vergara.

Cristina Suazo, mamá del comediante, asistió a la primera noche junto a su hijo Reinaldo Avello. "El público estaba muy revolucionado y me preocupé", dijo a LUN posteriormente la mamá, enre ferencia a la presentación previa de Wisin & Yandel.

Consultada por su reacción luego de que Avello recibiera la Gaviota de Oro, Suazo respondió: "No me emocioné tanto, porque él siempre me asombra... es verdad que para las mamás siempre serán niños pero ese día, al escuchar como respondía las preguntas (en la conferencia de prensa de Viña), me di cuenta que ya nada lo achica".

En tanto, su hermano Reinaldo tuvo palabras similares para el comediante: "La verdad es que no me emocioné, porque me parecía que era obvio, iba para allá si estaba bien hecha la rutina. Lo esperaba completamente, me hubiera extrañado que no hubiera ocurrido".