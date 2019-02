Yuri hizo polémico chiste sobre violencia intrafamiliar en el festival

La diva mexicana Yuri cerró la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, donde pese a la hora hizo bailar a todos los que pudieron disfrutar de su show.

La cantante de 55 años llamó al escenario a su compatriota Carlos Rivera, quien es jurado del Festival. Lo presentó cariñosamente y dijo: "se los encargo muchachas. Yo ya no puedo apachurrar (abrazarlo) porque me rompen el hocico".

La explicación vino después, entre risas: "Estoy casada con un chileno (Rodrigo Espinoza) y si es chileno, es bueno". En redes sociales no cayó bien este chiste sobre violencia doméstica.

El momento:

Las reacciones en redes:

Igual paso como piola el "me rompen el hocico" tia yuri me preocupa #PartyChilensisFtViña2019

Yuri acaba de decir: "o me rompen el hocico" o lo soñé despierto?! da fuck #Viña2019 pic.twitter.com/HyWGOKnoJk

Yuri siempre tira el chiste de que si coquetea mucho "le van a romper el hocico" y pta, no. No es un chiste. Debe ser lo que más me carga de su show. Lleva años haciendo ese mismo comentario. #Viña2019