Lollapalooza desiste y no seguirá en el Parque O'Higgins

Tras la reciente polémica con la Municipalidad de Santiago por el uso del Parque O'Higgins, el festival Lollapalooza anunció su retirada del recinto tras nueve años.

A través de un comunicado la productora Lotus indicó que "las condiciones actuales que la autoridad comunal ha determinado para la realización del evento implican un alto grado incertidumbre" y que el festival " para un evento que, luego de ser postergado a tan solo dos semanas de su realización "requiere la mayor cantidad de certezas y apoyo de las autoridades".

"Es por esto que tomamos la difícil decisión de no realizar Lollapalooza Chile 2022 en el Parque O'Higgins", aseguraron.

La semana pasada el Concejo Municipal de Santiago aprobó la realización de una consulta comunal para decidir si el evento podía o no continuar realizándose en este parque público, luego de que se acusara a la productora de incumplir con una serie de requisitos durante los nueve años de Lollapalooza, además de la molestia ocasionada a los vecinos del sector.

Información importante LollaCL 2022

Respecto de los permisos que, supuestamente, no fueron presentados, Lotus argumentó que para Lollapalooza "no es necesario que medieautorización previa al efecto de parte del Consejo de Monumentos Nacionales" ya que en el recinto "no se edifican construcciones nuevas".

"Lotus ha cumplido en todas y cada una de las versiones con aquellos permisos que la ley exige, sin que esta oportunidad haya sido la excepción, siendo lamentable que la imposición de trámites o exigencias paralegales hayan terminado por hacer inviable la realización del Festival en dependencias del Parque O'Higgins", agregaron.

Finalmente indicaron que las palabras de la alcaldesa Irací Hassler y el Concejo de Santiago "provocan un daño en la confianza necesaria para organizar un evento que es coordinado simultáneamente entre Chile, Argentina, Brasil y Colombia".

El futuro de Lollapalooza Chile será clarificado en los próximos días. Su edición 2022 había sido confirmada para el 18, 19 y 20 de marzo.