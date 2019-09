Medio brasileño asegura que The Strokes cerrará Lollapalooza 2020

El medio brasileño Destak Journal, aseguró que la banda The Strokes cerrará la próxima edición brasileña del festival Lollapalooza 2020.

Anteriormente, el medio conocido por adelantar los conciertos que se realizarán en Sudamérica había afirmado que Guns N' Roses encabezaría el festival y que los traería devuelta al continente con su nuevo disco.

Esta vez, Destak Journal sostuvo que The Strokes se presentaría en Lollapalooza Brasil del próximo año, que se realizará entre el 3 y el 5 de abril, en Sao Paulo.

La banda estadounidense tocó por primera vez en el Lollapalooza Chicago el mes pasado y en 2017 ya habían encabezado el festival en su edición brasileña.

The Strokes, conformada en 1998, no cuentan con un nuevo álbum, sin embargo este año lanzaron una canción llamada "The Adults Are Talking", la que no ha sido interpretada en vivo.

Además de The Strokes y Guns N' Roses, también se sumaría la joven cantante Billie Eilish y la inglesa Charli XCX.