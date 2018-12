Hailey Baldwin se va de Instagram por culpa de los fans de Justin Bieber

Los fanáticos de Justin Bieber colmaron la paciencia de la esposa del cantante, la joven modelo Hailey Baldwin, quien anunció su salida de Instagram debido al constante hostigamiento que recibe en la popular red social.

"Instagram es una herramienta increíble y una gran manera de estar en contacto e interactuar con los demás. Pero la negatividad grita fuerte. Estar fuera de Instagram es lo mejor. Cada vez que me tomo un descanso me siento mejor, más feliz. Cuando vuelvo inmediatamente tengo ansiedad y me siento triste", escribió la modelo en su perfil.

Luego agregó que participar de la red social hace "difícil centrarte en tu salud mental y tu bienestar", sobre todo cuando "abres Instagram y alguien está destrozando tu trabajo o tu relación o cualquiera de las cosas de tu vida que son positivas".

Desde su casamiento con el canadiense, Hailey Baldwin ha sido blanco de críticas por parte de los fanáticos de Bieber.

"En este mundo ya hay suficiente odio, daño y pena así que la última cosa que necesitamos es más negatividad", cerró la modelo.

Pese a que anunció su despedida de Instagram, la cuenta de Baldwin sigue activa.

Ver esta publicación en Instagram Hailey via instagram stories #haileybieber Una publicación compartida de Hailey Baldwin-Bieber News (@newsbaldwin) el 8 Dic, 2018 a las 11:26 PST