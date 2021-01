Álvaro Salas genera críticas negativas por chiste racista en rutina de Festival de Las Condes

Durante la primera jornada del Festival de Las Condes, que se transmitió por Canal 13, el humorista Álvaro Salas se presentó con una rutina que tuvo un chiste que generó reacciones en redes sociales, donde se le tildó de "racista" al comediante.

En su presentación, Salas dijo que "todo ha cambiado en nuestro país, ha cambiado la educación ¿Se acuerdan que en nuestro país antes en el colegio las pizarras eran negras y los alumnos eran blancos?".

La intervención generó críticas en redes sociales, calificando a Salas de "racista", que "la gente ya no se ríe del racismo" y fue "una falta de respeto".

Además, en su último chiste hizo referencia a la población haitiana que vive en Chile.

Chile cambio, Álvaro Salas no



No es que no entendieran el “chiste”, la gente ya no se ríe del racismo #FestivalDeLasCondes pic.twitter.com/u1HEpOC02M