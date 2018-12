Comunicadora y DJ funó a popular cuenta parodia

La periodista y DJ Andrea Ocampo funó a la popular cuenta parodia de redes sociales "History in Tofo" por una burlesca imagen que compartió hace unos días, donde se ve a un hombre con lentes que supuestamente se parece a ella.

En el blog Es mi fiesta, Ocampo publicó la columna "Cuando la violencia de género es digital", donde afirma que "se me acaba el humor cuando me violentan, perdón por la honestidad. No me gusta que se burlen de mí, me duele".

"Me duele, porque no recuerdo momento de mi vida en que no haya sido violentada solo por el hecho de existir (desde el Jardín Infantil en adelante), por hacer lo que hago, comunicar, por tener un cuerpo gordo y comunicar, por tener un cuerpo gordo y ser mujer, por tener un cuerpo gordo, ser mujer y saber de música", agregó.

"Todo el daño me lo he llevado sola, pero esto que ocurrió hoy no es un hecho aislado: es una cadena de violencia que se despierta cada vez que saco la cabeza sobre el agua, que estoy frente a la pantalla y no detrás", agregó.

"Me niego a pensar en que hay historiadores que hoy trabajan de RR.HH., como Leonardo Lillo, y que tienen estos criterios de juicios sobre las personas o abogados escabulléndose de responsabilidades legales al no nombrarme, al falsear mi nombre, dando a entender que yo soy un hombre gordo con lentes", remató.

El posteo de la popular cuenta fue eliminado y había recibido varias críticas por parte de los seguidores.