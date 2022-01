Los Locos del Humor se disculpan por ofensiva rutina: "No era el contexto"

El dúo Los Locos del Humor se refirió a la polémica rutina misógina que realizó este fin de semana en un festival en Río Bueno, Región de Los Ríos, y pidió disculpas por ella.

En conversación con La Cuarta los comediantes señalaron que "queremos pedir en forma abierta, clara y sin rodeos, disculpas públicas a la comunidad, a todas las mujeres, a la municipalidad y a su alcaldesa, quienes confiaron en nuestro trabajo".

El grupo conformado por Gabriel Artigas y Hugo Silva explicó que este fin de semana fueron contratados para un show en dicha comuna y que desde la Municipalidad se les "señaló expresamente los parámetros que debíamos cumplir durante el desarrollo de nuestra presentación".

Sin embargo reconocieron que "durante el transcurso del show, proferimos algunos chistes, que ciertamente no correspondían al contexto de la actividad ni a lo solicitado por la municipalidad de Río Bueno".

Además prometieron no volver a realizar este tipo de "chistes" durante sus rutinas futuras. "Desde luego, entendemos que con las presentes disculpas no repararemos el daño causado, no obstante esperamos sea un alivio, al menos, al mal momento que producto de nuestros errores sufrieron", concluyeron.

No puedo creer que le llamen humor a estas creencias machistas retrógradas. Parece que en el municipio de #RioBueno no han entendido nada. #locosdelhumor pic.twitter.com/qYQgqMMjef — Natividad Manqui (@ManquiNatividad) January 24, 2022

Generó indignación

El video de Los Locos del Humor se viralizó rápidamente en redes sociales, recibiendo un amplio repudio en las diversas plataformas.

Su impacto llegó incluso a las autoridades: la ministra de la Mujer y Equidad de género, Mónica Zalaquett, señaló que "esto no es humor, es violencia. Condeno las expresiones de la rutina de Locos del Humor. Mientras trabajamos por impulsar un cambio cultural donde se respete la dignidad de todas las mujeres, lamentablemente otros van en el sentido contrario".

En tanto la alcaldesa de Río Bueno, Carolina Silva, rechazó los "estereotipos y agresiones de género, las cuales no comparto personalmente y tampoco desde la institución que represento".