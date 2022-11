¿A lo Adele?: Kylie Minogue podría tener residencia en Las Vegas

Siguiendo los pasos de artistas como Adele, Britney Spears y Celine Dion, la cantante Kylie Minogue, recordada por éxitos como "Can't Get You out of My Head", estaría en conversaciones para realizar una residencia de shows por doce semanas en Las Vegas.

Según reportes de The Sun, hoteles como Planet Hollywood y Caeser's Palace ya habrían hecho ofertas a la estrella pop australiana, que ya ha tenido numerosas reuniones y estaría considerando algunos acuerdos junto a su compañía discográfica Sony BMG.

"Ella tiene muchos seguidores, en especial de la comunidad gay, y siente que podría atraerlos fácilmente. Es obvio para Kylie: dinero fácil y sin giras. Todos los involucrados están muy entusiasmados" señaló una fuente al medio británico.

Si bien la artista aún no ha confirmado la información, la residencia en la Ciudad del Pecado podría dejarle a la cantante ganancias estimadas en más de $100 millones de dólares por concierto.