Roberto Ampuero es el nuevo embajador de Chile ante la ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este miércoles un conjunto de designaciones internacionales por parte del Presidente José Antonio Kast, dentro de las que destacan la de Roberto Ampuero como embajador ante la ONU, José Miguel Castro ante la OEA y Juan Manuel Santa Cruz ante la OCDE.

Roberto Ampuero

Roberto Ampuero, conocido escritor, ejerció varios cargos durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera, entre ellos ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2013-2014), ministro de Relaciones Exteriores (2018-2019), y embajador de Chile ante México y España.

Al momento presente, de su designación para la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, integra la Junta Directiva de la Universidad Nacional Andrés Bello y es columnista de El Mercurio de Valparaíso, "su ciudad natal, de la cual es 'Hijo Ilustre'", destacó Cancillería en un comunicado.

José Miguel Castro

José Miguel Castro, nuevo embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington DC, es médico veterinario de la Universidad Mayor y magíster en Gestión Ambiental de la Universidad del Desarrollo.

Militante de Renovación Nacional, fue diputado por dos períodos (2018-2022 y 2022-2026) en representación del 3er Distrito, de la Región de Antofagasta; y presidente de la Cámara Baja desde abril de 2025 hasta el 11 de marzo último.

Juan Manuel Santa Cruz

Juan Manuel Santa Cruz, designado embajador ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, es ingeniero comercial y magister en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, y magister en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

Fue director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía; director ejecutivo del Instituto de Innovación Social de la Universidad del Desarrollo y presidente del partido Evolución Política (Evópoli).

Luis Plaza

Luis Plaza, abogado de la Universidad de Valparaíso y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello, fue designado por José Antonio Kast como embajador ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra.

Tiene un master en Derecho Internacional y Europeo de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y es Diplomado de Alta Dirección para Consejeros del Servicio Exterior de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Se ha desempeñado en la Misión de Chile ante la Unión Europea, en la Embajada de Chile en la Federación de Rusia, en la Misión de Chile ante los Organismos Internacionales con sede en Viena y en las embajadas de Chile en Austria, Colombia y Estados Unidos, y como representante permanente Alterno ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra.

En Cancillería ha ocupado cargos en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, en la Dirección de Política Especial, en el Gabinete del Subsecretario de Relaciones Exteriores y en la Dirección de Asuntos de Europa.

Fue embajador de Chile ante el Reino de Noruega y concurrente ante Islandia. Al momento de su designación se desempeñaba como director de la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía (DECYTI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló la Cancillería en su información oficial.

Marta Bonet

Marta Bonet, abogada de la Universidad Central, máster en Administración Pública de la École Nationale d'Administration de Francia y graduada de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, es la nueva embajadora de Chile ante la Organización Mundial del Comercio.

En el exterior, cumplió funciones en la Embajada de Chile en Estados Unidos, ejerció como representante permanente alterna de las misiones de Chile ante la OMC y ante la OCDE.

En Chile, se ha desempeñado en las direcciones de Asia Pacífico, América del Norte, Central y el Caribe; Recursos Humanos, y Asuntos Multilaterales. Ejerció como directora (s) de la Academia Diplomática de Chile. Al momento de su designación se desempeñaba como directora general de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior.