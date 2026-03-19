Tío y sobrino fallecieron tras ser acribillados en población La Legua

Carabineros investiga el fallecimiento de dos personas con heridas de bala durante la madrugada de este jueves en la población La Legua, de la comuna de San Joaquín.

Se trata de un hombre de 37 años y su sobrino de 25, quienes fueron abordados por un grupo de sujetos cuando llegaban a su domicilio, recibiendo uno de ellos 15 impactos de bala.

La fiscal Denisse Valenzuela detalló que "habían ingresado dos personas de sexo masculino al Hospital Barros Luco con heridas de bala y que habían fallecido en el lugar. De acuerdo a las primeras indagaciones se pudo establecer que el sitio del suceso habría sido en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, se estableció también que las personas que fallecieron tenían múltiples impactos balísticos en el cuerpo".

El hecho es investigado como un posible ajuste de cuentas.