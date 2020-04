Alanis Morissette homenajeó a las madres en cuarentena con foto amamantando

La cantante Alanis Morissette posó amamantando en la portada de la revista Helth, en homenaje a lo que están afrontando las madres en cuarentena.

"Amo a las mujeres y estamos en un momento en el que las madres están entregando todo al máximo", dijo la cantante en la publicación que verá la luz en mayo próximo.

El pasado lunes, la popular cantante canadiense fue confirmada para participar 'One World: Together At Home', concierto que organiza la ONU para tributar a los trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia del Covid-19.