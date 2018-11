Fundación lamentó dichos "violentos y discriminatorios" de Alberto Plaza

Mónica Flores, presidenta de la Fundación Renaciendo -que tiene como objetivo la protección, contención y desarrollo de los niños trans e intersex-, respondió este miércoles en Cooperativa a los dichos del cantante Alberto Plaza respecto a la transexualidad, catalogándolos de "violentos y discriminatorios"

"En el tema del transgénero hay un asunto donde hay una distorsión de la autopercepción: la persona que percibe a sí misma como que tiene otro género del que tiene, está teniendo una alteración de la percepción, percibe algo que no es", dijo Plaza el martes en Una Nueva Mañana, mientras hablaba de su nuevo libro,"Claro que no da lo mismo".

"Creo que Daniela Vega se percibe a sí misma como mujer, y no me puede obligar a mí a que yo tenga la misma percepción. Yo voy percibir lo que yo veo, y no lo que ve ella. Yo veo un hombre que está haciendo un rol de mujer", agregó el cantautor.

"Muchas personas, como él, están hablando desde la ignorancia", dijo hoy a Una Nueva Mañana Mónica Flores, mamá de una hija trans que nació con sexo biológico masculino.

"Hablar de identidad de género es hablar de derechos humanos, tiene que ver con un sentir profundo respecto de cada persona y no tiene que ver con un tema de gustos, con elegir un disfraz o un juguete", señaló.

A juicio de Flores, "sus dichos (de Alberto Plaza) tienen que ver con un tema de ignorancia, pero son bastante fuertes y hablan ya de expresiones de discriminación frente a la identidad de género de los niños. (...) Al escucharlo, me queda el dolor y la sensación de discriminación respecto a la identidad de género de los niños y de las personas", contó.

"Decir que 'es una canallada enseñar a niños normales que la transexualidad es algo normal y que si quieren se pueden cambiar de sexo mañana' es violento. La identidad de género no es cambiar de sexo, no está relacionada directamente con la genitalidad. Hablar de niños 'normales' está queriendo decir que los niños trans no lo son, es una discriminación directa", remarcó.

Llamado a la empatía y al respeto

Consultada por uno de los pasajes del libro del cantante, en el que éste se pregunta: "Si una niñita se viste de hombre, ¿tendríamos que ofrecerles un cambio de sexo?", Mónica Flores afirma que la transexualidad "es algo mucho más profundo que una elección o un gusto por un determinado objeto, color o vestimenta; eso tiene que ver con la infancia en general".

"Cuando hablamos de identidad estamos a otro nivel, hablamos de un sentimiento profundo del ser humano respecto de su género, cómo yo me siento identificado con un género en particular y quiero vivirlo de manera plena y libre, que es muy distinto a lo que él señala", explicó.

"Uno como ser humano puede tener distintas visiones respecto de un tema, pero siempre tiene que hablar desde el respeto, independientemente de si estoy de acuerdo o no. Creo que sus frases no son respetuosas y discrimina a niños y niñas trans", insistió la madre.

"El llamado es a respetarnos, a la empatía, y a educarse en ciertos temas, es irresponsable hablar de estos temas desde el desconocimiento y siendo violento en el lenguaje, porque eso genera muchos dolores en los demás", concluyó Flores.