Ángel Parra: Álvaro Henríquez le ha dado mucho a la patria

Tras un largo camino homenajeando a su abuela Violeta Parra, ahora Ángel Parra se rearma con un nuevo proyecto de blues y jazz, Ángel Parra y Los Retornados, el que presentará en vivo de manera masiva y oficial en la primera edición del Cosquín Rock Chile.

En el marco de la promoción de su nueva agrupación, el músico se refirió al estado de salud de su ex compañero en Los Tres, Álvaro Henríquez, que fue cometido el pasado 1 de mayo a un trasplante hepático.

"Está todo bastante dicho, pero el momento que está viviendo sólo amerita, de todo el pueblo de Chile, de todos nosotros, el cariño y el respeto que está recibiendo. Es lo que se merece, seguir muchos años más adelante, porque él ha dado mucho también a la patria. Quizás la energía del público le ha permitido seguir adelante y ojalá recuperarse, es lo que todos queremos. Ese siento que es el momento del Álvaro ahora", dijo Parra a La Tercera.

El artista añadió que "cuando se supo la noticia, como todos los chilenos, me afectó mucho y me trajo muchos recuerdos. No estoy cerca de ellos tampoco, no tengo una cercanía diaria, pero sí me preocupé de comunicarme con su hermano, de saber si estaba bien. Después por la prensa me enteré que estaba con los mejores doctores, entonces todos estamos con la esperanza de que todo va a salir muy bien, y se lo merece".

La afección de Henríquez fue producto de su alcoholismo, por lo que Parra relata que "yo paré hace seis años de tomar y de drogarme, absolutamente, hoy ni siquiera marihuana, nada. Así que no tengo ninguna (adicción)".