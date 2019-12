Green Day, la famosa banda de rock punk estadounidense, tuvo una emocionante actuación en la gala The Game Awards celebrada este jueves por la noche en Los Ángeles (Estados Unidos), donde interpretó "Welcome to Paradise". Durante su show, y como lo prometió en la previa, realizó un gran anuncio: la revelación de un pack musical de seis canciones para el juego Beat Saber.

