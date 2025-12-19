Jane's Addiction anuncia su separación definitiva tras hacer las paces

La banda Jane's Addiction anunció oficialmente su separación definitiva, a más de un año del abrupto fin de su última gira y de un conflicto interno que marcaron el quiebre entre sus integrantes.

El punto de inflexión ocurrió en septiembre de 2024, durante un concierto en Boston, cuando Perry Farrell protagonizó un altercado con Dave Navarro sobre el escenario.

Luego del incidente y de la cancelación de la gira, el guitarrista y otros integrantes presentaron una demanda civil contra Farrell, acusándolo de agresión, lo que terminó por sellar la ruptura interna.

El fin de Jane's Addiction

En un comunicado personal difundido en redes sociales, el vocalista se refirió directamente a lo ocurrido y asumió su responsabilidad.

"He tenido tiempo para reflexionar y entiendo que mi comportamiento fue inaceptable", señaló el cantante, agregando: "Pido disculpas a mis compañeros de banda y a los fans por lo sucedido y por haber puesto fin a la gira de esa manera".

Por su parte, el grupo compartió una declaración conjunta en la que confirmó el cierre definitivo del proyecto después de más de cuatro décadas en la escena del rock alternativo.

"Nos hemos reunido una última vez para resolver nuestras diferencias y dejar claro que Jane's Addiction no continuará como banda", indicaron, aclarando haber hecho las paces.

En el mismo mensaje, los músicos explicaron que la decisión fue tomada de manera consensuada y sin planes de regreso. "Esta separación es definitiva y refleja el momento en que cada uno de nosotros se encuentra", afirmaron, subrayando que no existen proyectos pendientes ni presentaciones programadas bajo el nombre del grupo.

"Pedimos disculpas a quienes esperaban vernos nuevamente en vivo y agradecemos profundamente el apoyo a lo largo de los años", sentenciaron.