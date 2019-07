Ante miles de aficionados irlandeses, las leyendas del rock Bob Dylan y Neil Young presentaron juntos "Will The Circle Be Unbroken", tradicional himno cristiano de 1907, en un concierto en el estadio Nowlan Park, en la ciudad de Kilkenny, en Irlanda. Este dueto se convirtió en la primera vez que ambos actuaron juntos en 25 años, desde un show en el Roseland de Nueva York en 1994.

