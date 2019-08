Celso Piña: El adiós al rebelde del acordeón

Celso Piña, el Rebelde del acordeón, fallecido de un infarto a los 66 años de edad, era un reconocido pionero de la fusión de sonidos populares mezclados con géneros como el norteño, el reggaee y el vallenato.

El compositor, arreglista y cantante mexicano del género de la cumbia, murió este miércoles en un hospital de Monterrey, la misma ciudad en la que nació en 1953, en el que había sido ingresado algunas horas antes por un infarto.

El mismo día de su muerte, el músico mexicano publicó en su cuenta de Twitter: "No hay quien se resista a la cumbia" con un enlace que llevaba a escuchar el tema "Cumbia sobre el río suena" con el cantante "Pato" Machete.

Piña deja "un intenso vacío" pero un "gran legado para siempre", señaló su casa discográfica en un comunicado en el que hizo oficial la muerte del músico, que desarrolló una carrera musical a lo largo de cuatro décadas.

Acompañado siempre de su inseparable acordeón, un instrumento básico para la música regional del norte de México, Piña imprimió su estilo a géneros tropicales como la cumbia y el vallenato.

Su hija, Cecilia, le dedicó una emotiva carta en las redes sociales que fue reproducida por todos los medios de prensa mexicanos. "Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo", apuntó.

En declaraciones reproducidas este día por el diario El Universal, Celso Piña se definió como un "profeta en su tierra" al considerar que él fue quien introdujo la música colombiana en Monterrey, una zona del país, donde son muy promocionados los géneros locales, llamados norteños.

Reconocido autodidacta del acordeón, formó la banda musical "Celso Piña y su ronda Bogotá". Grabó 27 discos.

El cantante tenía programado presentarse el próximo 5 de septiembre en el municipio de Cadereyta, estado de Nuevo León, de acuerdo con información de su sitio oficial de Twitter.

En el 2002 fue nominado a dos premios Grammy en las categorías de al mejor álbum tropical contemporáneo y al mejor artista alternativo.

