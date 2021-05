Cerca de 600 músicos llaman boicotear a Israel hasta que haya una "Palestina libre"

Roger Waters, Rage Against the Machine, Serj Tankian y Patti Smith, entre otros, son parte de los 600 músicos que han firmado una carta abierta pidiendo a sus compañeros artistas que boicoteen las actuaciones en Israel hasta que haya una "Palestina libre".

La carta de Musicians for Palestine también fue firmada por Julian Casablancas de The Strokes, Black Thought y Questlove de The Roots, Thurston Moore y Cypress Hill.

"Como músicos, no podemos quedarnos callados. Hoy es fundamental que apoyemos a Palestina. Hacemos un llamado a nuestros pares para que hagan valer públicamente su solidaridad con el pueblo palestino. La complicidad con los crímenes de guerra israelíes se encuentra en el silencio, y hoy el silencio no es una opción", afirma la carta abierta.

Luego, la carta abierta pide a los artistas del mundo "que se unan a nosotros con su nombre para negarse a actuar en las instituciones culturales cómplices de Israel y que se mantengan firmes en su apoyo al pueblo palestino y su derecho humano a la soberanía y la libertad".

