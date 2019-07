Cinco canciones que brillaron en 1969, el año que el hombre llegó a la Luna

El 20 de julio de 1969, el hombre pisó la Luna por primera vez, marcando un hito en toda la historia en un año que también tuvo el protagonismo de varios éxitos musicales por parte de nombres ilustres.

Fue el año final de The Beatles, el del "regreso" de Elvis Presley y el del comienzo de leyendas como David Bowie y Led Zeppelin.

Aquí, cinco clásicos que nacieron el mismo año que el hombre llegó a la Luna:

The Beatles ya decían adiós con su disco "Let It Be" y una presentación en una azotea en Londres, la cual le entregó al mundo el tema "Get back", lanzado oficialmente en abril de 1960.

"Suspicious Minds" le dio una revitalización a Elvis Presley y lo llevó de vuelta a los primeros lugares del ranking. Lanzada en agosto de 1969, la canción es una de las míticas del Rey.

"My Way" fue creada por Paul Anka, inspirado en un tema francés, dándole a Frank Sinatra la idea de grabar el tema que se convirtió en un clásico a principios de 1969.

Un joven David Bowie, inspirado por "2001: Odisea del espacio", escribió este tema sobre un hombre que va al espacio. "Space Oddity", lanzado en julio de 1969, hasta ahora es un clásico que rememora la carrera espacial y marcó la ascendente carrera del británico.

Led Zeppelin abre su segundo álbum con "Whole Lotta Love", una potente canción de cinco minutos y medio lanzada en noviembre de 1969 y que demuestra el rock legendario que vendría durante los próximos años.