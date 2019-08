Confirman romance entre dos estrellas del K-Pop: Jihyo y Kang Daniel

Sorpresa y celebraciones desató una inusual revelación en el mundo del K-Pop, pues los cantantes Jihyo y Kang Daniel son pareja, según confirmaron las agencias que los representan.

La cantante que saltó a la fama con el grupo TWICE y el ex integrante de Wanna One están saliendo desde comienzos de año y ahora hicieron público su romance, pese a lo privado que suele ser el tratamiento a las estrellas de este género musical.

El portal surcoreano Dispatch fue el primero en confirmarlo, tras meses de rumores.

[Breaking] Kang Daniel and TWICE Jihyo are reportedly dating



They reportedly started dating earlier in 2019https://t.co/QKA9IJRHKc pic.twitter.com/qQXM2wSsKD — mes #TeamPinky (@OH_mes2) August 5, 2019

Tanto los sellos JYP Entertainment como KONNECT Entertainment reconocieron la relación en medios coreanos, desatando múltiples reacciones de los fanáticos de ambos.

Los seguidores de Kang Daniel y TWICE celebraron la relación y pidieron respetar las decisiones de los cantantes.