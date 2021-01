De Beyoncé a Led Zeppelin: Joe Biden y Kamala Harris lanzan playlist oficial como anticipo a su investidura

El playlist oficial de la inauguración de Joe Biden y Kamala Harris fue lanzado con 46 canciones que van desde desde Kendrick Lamar y Bob Marley hasta Beyoncé, Tame Impala y Led Zeppelin.

La lista de reproducción proviene de D-Nice y Raedio, sello fundado por Issa Rae y Benoni Tagoe, y fue elaborado en asociación con el Comité de Inauguración Presidencial.

"Lupitas Interlude" del rapero de Brooklyn Kota the Friend da inicio al recorrido musical que incluye "We Take Care of Our Own" de Bruce Springsteen, "Now or Never" de Kendrick y Mary J Blige, "Could You Be Loved" de Bob Marley, "Fool in the Rain" de Led Zeppelin, "Let It Happen" de Tame Impala y "Find Your Way Back" de Beyoncé.

"Representa la diversidad de nuestra nación, y nuestra fuerza y ​​resistencia mientras esperamos un nuevo liderazgo y una nueva era en Estados Unidos", dijo en un comunicado el equipo de Biden y Harris.

Otros nombres del playlist que intentan "evocar alegría y simbolizar nuevos comienzos", según el comunicado, incluyen Marvin Gaye, Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder, Vampire Weekend, Whitney Houston y Dua Lipa.

La lista se suma al anuncio de que Lady Gaga y Jennifer Lopez participarán en el juramento de Biden y Harris el próximo miércoles 20.