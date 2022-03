Dolly Parton rechaza su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll

La cantante Dolly Parton anunció su retiro de la carrera por llegar al Salón de la Fama del Rock & Roll, luego de que apareciera entre los nominados para la versión de 2022.

"Aunque me sienta muy muy agradecida de estar nominada, siento que no me he ganado ese derecho. Realmente no quiero que los votos se dividan por mi, así que respetuosamente me retiro", indicó la voz de "Jolene".

La estadounidense hizo caso al nombre de la iniciativa y decidió retirarse, ya que su carrera se ha movido principalmente por la vereda del country. Sin embargo, prometió que estará disponible en el futuro ya que pretende hacer un disco de rock.

"Espero que el Salón me entienda y me considere de nuevo en el futuro. Esto, a su vez, me ha inspirado a querer un disco de rock and roll en algún punto en el futuro, es algo que siempre he querido hacer", anunció.

A lo largo de su historia el Salón de la Fama del Rock and Roll no ha estado solo reservado para los artistas de ese estilo. En el pasado ingresaron el rapero Jay-Z, el grupo N.W.A. y la cantante Whitney Houston, entre otros.

Los nominados para 2022 son Eminem, Rage Against the Machine, Lionel Richie, Duran Duran, Carly Simon, A Tribe Called Quest, Kate Bush, Devo, Beck, Judas Priest, Eurythmics, Pat Benatar, Fela Kuti, MC5, New York Dolls y Dionne Warwick.