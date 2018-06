Ed Sheeran recibe nueva demanda por plagio

Una millonaria demanda por plagio recibió el cantante británico Ed Sheeran por parte de un equipo de abogados que representa los activos del fallecido Marvin Gaye.

Según TMZ, la demanda asegura que la canción de Sheeran "Thinking out loud" es una copia exacta de "Let's get it on" de Gaye. "Tiene la misma melodía, ritmo, harmonías, baterías, bajos, coros y tempo", detallaron.

La parte del estadounidense está pidiendo una cifra que asciende a US$ 100 millones.

"Let's get it on" fue escrita en 1973 por Gaye y el compositor Edward Townsend (fallecido en 2003). En 2016 Sheeran ya había sido demandado por los defensores de los derechos de Townsend por el mismo plagio.

"Thinking out loud" fue lanzada en 2014 como parte del álbum "X" -que ha vendido más de 15 millones de copias- y actualmente cuenta con más de 2 mil millones de reproducciones en Youtube.