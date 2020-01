El concierto de Celine Dion que no fue: Fiscalía indaga millonaria estafa

Una presunta estafa es la que está investigando la Fiscalía Regional de O'Higgins tras un fallido concierto de Celine Dion en Chile.

¿El contexto? Según relata La Tercera, gerentes del grupo Sun Dreams, a cargo de las dependencias del Arena Monticello y casino Monticello, viajaron hasta Los Angeles en Estados Unidos para reunirse con representantes de la intérprete. Ahí preguntaron si conocían la productora Colors y si la cantante tenía intenciones de venir a nuestro país. Las respuestas fueron negativas.

Debido a eso, los afectados decidieron querellarse por el delito de estafa contra Rodrigo Pérez y José Pereira, representantes de Colors. La suma asciende a los 937 millones de pesos, debido a que Sun Dreams tuvo que pagar un adelanto de los honorarios que cobraría la artista, luego que se les ofreciera a Dion a cambio de 1,2 millones de dólares.

El caso fue asumido por la Fiscalía Regional de O'Higgins, que expuso: "Con el objetivo de dar credibilidad al engaño y obtener de parte de la víctima una disposición patrimonial, el imputado don Rodrigo Antonio Pérez Díaz, hizo entrega de diversos documentos falsos, como fueron un contrato de acuerdo con la agencia AEG, correos electrónicos entre otros, específicamente con el objeto de mantener el engaño y conseguir el pago de las demás cuotas de contrato". José Pereira no llegó a la formalización y quedó detenido.

En conversación con el matutino, Pérez sostuvo que desde 2018 hay conversaciones para traer a Celine Dion, pero que no se han podido concretar porque aún no quiere venir a Sudamérica. Además, apuntó que este diálogo se ha realizado con la oficina de la artista y no con AEG. Por otra parte, dijo que no ha existido el deseo de estafar a Sun Monticello.