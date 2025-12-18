La Serena y Limache dispararon contra U. Española e Iquique por "escritoriazo": Le hacen daño al fútbol

Las dirigencias de Deportes Limache y Deportes La Serena rompieron el silencio por la reclamación hecha por Unión Española y Deportes Iquique a la ANFP para intentar anular sus descensos por una contradicción entre las bases de la Liga de Primera y el reglamento de la Asociación.

El alegato de "hispanos" y "dragones" acusando que los descensos se debían decretar por promedios y no por la tabla del torneo tiene como involucrados indirectos a los recién ascendidos "cerveceros" y "papayeros", quienes tendrían los promedios más bajos.

César Villegas Mena, presidente del cuadro limachino, señaló a La Tercera que la reclamación "está fuera de todo contexto, de todo lugar. Ellos firmaron y aprobaron las bases. Perdieron la categoría en cancha. (El reclamo) no dignifica en nada el campeonato, el fútbol".

"Se está tomando como un ritual, como algo habitual salvarse por escritorio. Mejor esperamos todos los fines de año quienes se salvan por escritorio, por la parte legal. Ya es algo que se viene repitiendo constantemente", ironizó.

"Mancha al fútbol. Ambos descendieron producto de sus malas campañas y sabiendo perfectamente qué ocurriría a fines de año", complementó Villegas.

Andrés Kishinevsky, gerente general de La Serena, se sumó a las palabras del dirigente "tomatero": "La verdad, por decirlo en pocas palabras, es un descaro", indicó al citado periódico, donde también apuntó que "le hace un daño muy grave al fútbol profesional chileno".

"Nuestra postura es de bastante sorpresa, incredulidad. En el Consejo de Presidentes se acuerdan cosas y, finalmente, hay dos clubes que están buscando una salida por escritorio a algo que perdieron en cancha", expuso.

"Tampoco vemos sustento de que pueda tener una salida vía tribunales, como lo están intentando hacer. Sobre el reglamento están los estatutos, y fueron firmados por todos los clubes. En las bases también está claro. Si no, no hubieran tenido tanto drama cuando descendieron", esgrimió.

"Es una lástima que se ensucie de esa manera el campeonato. Le quita mucha seriedad a nuestra industria como tal. Para mí es una preocupación desde el punto de vista deportivo y a Unión e Iquique los deja muy mal como imagen deportiva", agregó Kishinevsky.

La sensación del directivo granate es "que al final no va a tener ninguna solución positiva para Unión e Iquique. Me quedo tranquilo, porque desde la ANFP en el último Consejo no hubo ninguna conversación al respecto. Esperamos que prime la sensatez".

Villegas también puso la pelota contra el piso: "Por el lado nuestro estamos tranquilos porque firmamos y aprobamos unas bases. Lo que ellos están reclamando, perfectamente lo pudieron haber reclamado el año anterior Cobreloa o Curicó".

Ambos coincidieron en que la mera existencia del caso por el descuadre entre documentos es "una desprolijidad" y "un olvido" tanto del Consejo de Presidentes como de la ANFP que se debe corregir para evitar nuevas situaciones como estas.