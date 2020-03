"Godzilla" es el nombre de la canción que es parte del disco de Eminem "To Be Murdered By", y que se encuentra disponible en Youtube. La gracia de esta publicación es que viene con la letra, parte del "Godzilla Challege" que consiste en cantar el tercer verso del tema, pero superando la velocidad de rapeo de Eminem. ¿Podrás hacerlo?

