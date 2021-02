Como parte del especial "A Bowie Celebration: Just For One Day!", el grupo Duran Duran estrenó su propia versión de "Five Years", uno de los primeros éxitos del fallecido David Bowie. "La visión apocalíptica de David Bowie en la canción 'Five Years' fue escrita hace casi medio siglo, pero hoy parece cada vez más conmovedora", dijo el tecladista Nick Rhodes sobre este trabajo.

