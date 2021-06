Foo Fighters anuncia disco tributo a los Bee Gees

El grupo Foo Fighters firmó su entrada a la música disco y anunció que lanzará un álbum tributo a los Bee Gees el próximo 17 de julio, en el marco del Record Store Day.

Bajo el alter ego de "The Dee Gees" Dave Grohl y compañía estrenarán "Hail Satin", un trabajo que incluirá cinco canciones de los hermanos Gibb, entre las que destacan "You Should Be Dancing", "Night Fever" y "Shadow Dancing" de Andy Gibb.

La placa también contará con cinco temas interpretados en vivo de su más reciente álbum "Medicine at midnight".

El disco será estrenado el 17 de julio en plataformas de streaming y en formato vinilo en una edición limitada.