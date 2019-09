Como ha sido la tónica en las últimas semanas, Foo Fighters volvió a estrenar un EP con versiones en vivo y otras rarezas. Además de los temas inéditos "Seda" y "If I Ever", el álbum incluye un cover de Arcade Fire, una versión demo de "Come Alive" y una histórica colaboración con Serj Tankian de System of a Down para "Holiday in Cambodia" de Dead Kennedys grabada en 2007.

