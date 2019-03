Francisca Valenzuela participará en homenaje a Yoko Ono en Los Ángeles

La chilena Francisca Valenzuela será una de las invitadas al evento "Breathe Watch Listen Touch: The Work and Music of Yoko Ono", un homenaje a la legendaria artista que se realizará el viernes 22 de marzo en el Walt Disney Concert Hall de Los Angeles.

La cantautora, que interpretará dos canciones de Yoko Ono, será parte de un evento que también tendrá la presencian de St. Vincent, la Marisoul, y Shirley Manson, cantante de Garbage, entre otras figuras.

Valenzuela participará este domingo 17 en el festival REC – Rock en Conce. Luego, el viernes 22 estará en el homenaje a Yoko Ono y el viernes 29 estará por tercera vez en Lollapalooza Chile.