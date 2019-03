Glastonbury reveló cartel de su edición 2019

Entre el 26 y 30 de junio se realizará la edición 2019 del festival Glastonbury, que regresa luego de un año de receso, confirmando su estado de ser uno de los eventos más importantes de la música.

The Killers, The Cure, Kylie Minogue, Janet Jackson, Liam Gallagher, Miley Cyrus y Tame Impala encabezan el festival nacido en 1970.

El cartel presentó su primer anticipo y se espera que se revelen más nombres dentro de las próximas semanas.

Here is the first Glastonbury Festival 2019 line-up poster, which includes our final two Pyramid Stage headliners: @TheKillers (Saturday) and @TheCure (Sunday). Many more acts and attractions still to be announced. pic.twitter.com/jYOoTQQurf