Cami no pudo triunfar en su primera nominación a los Grammy

Durante la ceremonia previa de los Grammy 2021, la chilena Cami no logró triunfar en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino Alternativo en su primera nominación de los premios más importantes de la música.

La chilena entró a competir a la categoría por su álbum "Monstruo" y en noviembre, cuando se anunció su nominación, dijo que estaba "con ganas de que en un futuro haya más artistas de mi generación y más mujeres involucradas".

El argentino Fito Páez y "La conquista del espacio" fue el vencedor en la categoría, donde también participaban Cultura Profética, Bajofondo y Lido Pimienta.

La ceremonia principal de los Grammy comenzará a las 21:00 horas de Chile desde Los Ángeles.

