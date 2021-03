Fiona Apple, Billie Eilish y Fito Páez triunfaron en la ceremonia previa de los Grammy 2021

Antes del evento estelar, los Grammy realizaron una ceremonia virtual previa en la que se entregaron la mayoría de los premios y en los que brillaron Fiona Apple, Billie Eilish, Natalia Lafourcade y Fito Páez.

Apple logró dos de los tres galardones a los que estaba nominada: Mejor Álbum de Música Alternativa por "Fetch the Bolt Cutters" y Mejor Actuación Rock por "Shameika".

En tanto, Billie Eilish, que en 2020 logró cinco gramófonos, consiguió imponerse en Mejor Canción Escrita para Medios Visuales por "No Time to Die" para la película del mismo nombre. En el evento principal, postula a otros tres Grammy.

La mexicana Natalia Lafourcade consiguió ganar Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por "Un Canto por México, Vol. 1", mientras que el argentino Fito Páez alcanzó el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por "La conquista al espacio", donde competía la chilena Cami.

Otros triunfadores fueron Lady Gaga y Ariana Grande como Mejor Actuación Pop de Dúo o Grupo por "Rain on Me", Mejor Álbum de Rock para The Strokes por "The New Abnormal" e Hildur Guðnadóttir como Mejor Banda Sonora para Medios Visuales por "Joker".

La ceremonia principal de los Grammy comenzará a las 21:00 horas de este domingo.