Guitarrista de System of a Down defiende el uso de armas en la población civil

El músico y miembro de System of a Down, Daron Malakian, defendió en una reciente publicación en redes sociales el uso de armas por parte de la población civil para practicar la auto defensa.

A través de sus plataformas el guitarrista compartió e cover que un hombre hizo de la canción "B.Y.O.B." con una batería y una serie de armas. "Otra gran performance del 'baterista-pistolero'. Las armas son herramientas esenciales para la autodefensa y también son grandes instrumentos de percusión", escribió el artista.

Las palabras de Malakian generaron polémica en Estados Unidos, donde sólo en el último mes han habido dos tiroteos masivos en la vía pública.

La postura política de los miembros de System of a Down ha hecho noticia en el último año. A las constantes actividades pro Armenia del cantante Serj Tankian, se sumó el apoyo público del baterista John Dolmayan al ex presidente Donald Trump.