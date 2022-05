Harry Styles estrena su esperado tercer disco "Harry's House"

Este viernes 20 de mayo el cantante británico Harry Styles estrenó su esperado tercer disco de estudio titulado "Harry's House".

La placa, cuyo primer sencillo fue el hit "As it was", contiene 13 temas en los que el ex One Direction logra pasearse por una variedad de sonidos: desde suaves tonadas acústicas hasta vistosos sintetizadores ochenteros y segmentos de bronce.

"Cumple con un montón de objetivos y tiene un carisma abundante, convirtiéndolo en la perfecta reflexión de la estrella pop que lo compuso", aseguró el periódico inglés The Guardian, que premió al disco con una puntuación de 4/5.

La revista NME lo calificó como "una cosa mágica, un disco en el que quieres vivir hasta conocer todos sus rincones y sus grietas en detalle". En tanto el portal Variety definió al álbum como "el más íntimo" de la carrera de Styles.

"Harry's House" ya está disponible en plataformas digitales.